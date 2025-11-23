10 предмета в дома, които блокират спокойствието и просперитета ви

Вярвате ли, че домовете имат „енергии“, които могат да повлияят на това как се чувствате? Ако сте си мислили, че енергията на собствения ви дом е в застой или че изглежда има „лоши вибрации“, това може да се дължи на факта, че държите около себе си предмети, от които вече не се нуждаете.

Вземете например древната практика фъншуй, която се стреми, наред с други цели, да балансира енергията на пространствата. Предпоставката е, че когато позволим на негативната енергия да се натрупва, това понякога може да създаде среда на напрежение и стрес и дори може да повлияе на настроението или здравето ни.

Безпорядък, счупени предмети или неправилно разположени мебели могат да генерират вид стагнация, която може да доведе до конфликти, умора и липса на мотивация.

Как можете да промените динамиката в дома си? Като промените декора. Отървете се от предмети, които може да блокират положителния поток – ето какво да оставите след себе си, за да привлечете мир и благополучие в живота си:

1. Отървете се от всичко, което причинява визуален шум

Поддържайте дома си визуално чист – безпорядъкът създава дисбаланс и стрес. Постигането на хармонична среда може би зависи от един ключов елемент и теория, подкрепена не само от фъншуй, но и от архитекти и интериорни дизайнери. Всеки с изострено чувство за естетика и функция разбира, че визуалният шум създава дисбаланс и стрес. Както обяснява експертът по интериорен дизайн и фъншуй и автор Алехандра Балбас: „Визуалният шум се отнася до наличието на нежелани елементи или разсейващи фактори, които визуално влияят на вашето спокойствие и естетиката на пространството около вас.“

С течение на времето предметите във вашия дом неизбежно се натрупват, което води до визуално претоварване.

