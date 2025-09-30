Кметът Терзиев иска становища за реконструкцията на Симеоновския лифт

Столичната община изпрати официални писма до Министерството на земеделието и храните (МЗХ), Министерството на околната среда и водите (МОСВ), Министерството на туризма (МТ) и Дирекция „Природен парк Витоша“ във връзка с постъпила идейна разработка за реконструкция на кабинковата въжена линия „Симеоново – Алеко“, съобщиха от пресцентъра на общината.

Кметът Васил Терзиев е поискал становища за необходимите стъпки за съгласуване и реализиране на проекта с цел обезпечаване на експертна оценка и координация между компетентните институции, допълват от „Московска“ 33.

„Витоша не е само символ на София - тя значи по-качествен и активен живот, повече туризъм и посетители в страната ни. Само с общи усилия и ясна координация можем да си върнем достъпа до планината и да реализираме този стратегически проект. Планината е нашето неизползвано богатство, а възстановяването на Симеоновския лифт е ключова стъпка към това тя отново да стане част от ежедневието на града“, подчерта Васил Терзиев.

Столичната община очаква експертните становища, за да бъдат предприети следващите стъпки по съгласуване и придвижване на проекта.

През май председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров предупреди, че София е на път да загуби Симеоновския лифт.

Ден по-късно Васил Терзиев обяви, че е бил поет ангажимент до края на мандата да има поне един работещ лифт. Надяваме се да има доста по-всеобхватно решение, а не само един, за да може планината да бъде достъпна. За това работим, увери кметът на София Васил Терзиев на брифинг във връзка с неработещите лифтове до Витоша и възможните решения.

В интернет страницата на „Витоша ски“ е публикувано съобщение, че кабинковият лифт на Симеоново не работи.