Колумбийският президент: Не съм наркоман, просто харесвам Gucci и стриптийз клубове

Ако прозорецът към характера на един човек може да бъде извлечението от кредитната му карта, тогава президентът на Колумбия има какво да обясни.

Густаво Петро, ​​левият лидер и яростен критик на крайностите на консуматорството, изглежда има склонност към модни марки като Gucci, Ralph Lauren, Prada и от време на време посещава стриптийз клубове.

Това стряскащо разкритие се появи по-рано тази седмица, след като президентът реши да се бори срещу твърденията на президента Тръмп, че е наркотрафикант. За да опровергае историята, Петро нареди всички негови банкови извлечения и извлечения от кредитните му карти да бъдат публикувани.

„Реших да направя публично достояние цялата си дълга, но пестелива финансова история“, публикува той в X.

На пръв поглед това изглеждаше като хитър ход. 30-те страници с изявления потвърдиха, че скромните му финанси едва ли са на ниво трафикант на наркотици. Общият му доход през последните три години, според документите, се състои предимно от официалната му заплата и е около 270 000 паунда. Това е по-малко, отколкото най-известният колумбийски наркокрал Пабло Ескобар някога е печелил за седмица.

Но дяволът се крие в детайлите

Придружаващите извлечения от кредитни карти показват, че бившият марксистки партизанин е придобил някои подчертано капиталистически вкусове. През 2023 г. е имало похарчени 1250 евро в магазин на Gucci в Португалия. Имаше и покупки в италианския магазин за платове Casa dei Tessuti, както и в Ralph Lauren, Apple и Saks Fifth Avenue.

И тогава, с неловко недискретни главни букви, се появи едно забележително обвинение: „MÉNAGE STRIP CLUB“ в Лисабон: където Петро беше похарчил еквивалента на 40 евро. Изглежда, че президентът е посетил клуба в същия ден през 2023 г., в който е отишъл в Gucci. Според официалния му дневник, по това време той е бил на „работно посещение“ в Испания, а не в Португалия.

Ménage е скрит в странична улица в туристическото сърце на Лисабон. Той рекламира своите танцьорки като част от всестранно „незабравимо преживяване“ за клиентите. Сумата, която Петро изглежда е похарчил там, покрива около два от екзотичните им коктейли.

Фактът, че президентът очевидно е завършил натоварения си ден, прекаран в пазаруване в Европа, с посещение на стриптийз клуб, е възприет от политическата опозиция в Колумбия, която с удоволствие разкрива очевидното лицемерие на всичко това.

„Просто не е останало никакво президентско достойнство“, каза Вики Давила, един от консервативните предварителни кандидати за ожесточените избори догодина, на които на Петро, ​​първият ляв лидер в Колумбия, е забранено да се кандидатира за втори пореден мандат.

Политикът оттогава призна, че е бил в клуба. Пишейки в X, той каза закачливо:

„Някой ден ще обясня защо похарчих 40 евро на това място.“

Но той не спря нещата дотук

По-късно 65-годишният Петро се върна към въпроса. Той каза, че не вижда нужда да плаща за секс, „докато все още съм способен на съблазняване и поезия“.

Скандалът хвърли нежелано внимание върху съпругата на Петро, ​​първата дама, Вероника Алкосер. Тя и най-големият син на Петро, ​​Николас, също бяха обвинени от Съединените щати миналата седмица във връзки с трафик на наркотици в държавата и бяха санкционирани. Те отричат ​​твърдението.

В четвъртък Тръмп заяви, че тъй като Алкосер е санкционирана, тя не може да се върне в Колумбия от посещение в Швеция. Той не уточни какъв е точният проблем.

Самата Алкосер, която е разделена с Петро, също е затънала в противоречия, откакто беше снимана в Стокхолм по-рано този месец, водейки очевидно елегантен начин на живот – или поне такъв, който рязко контрастираше с картината на строгите икономии, които Петро беше представила за норма у дома.

Присъствието ѝ в Швеция съвпадна с приключването на преговорите между колумбийското правителство и шведската аерокосмическа и отбранителна компания Saab за придобиването на 17 от нейните изтребители Gripen, договор на стойност 2,7 милиарда паунда.

Колумбийската опозиция предположи, че може би тя по някакъв начин се е възползвала от сделката и затова е била в Швеция.

Петро гневно отхвърли предложението.

„Да се ​​каже, че сме получили комисионни, е пълно възмущение“, каза той в сряда.

Необезпокоен от срама от извлечението по кредитната си карта, президентът намекна, че е новопокръстен към прозрачността. Позовавайки се на сделката за изтребители, той каза, че е поискал „всички подробности по договора да бъдат публикувани“.