5 зодии с късмет в любовта в последите дни на ноември

Според западни астролози в периода от 24 до 30 ноември 2025 г. пет зодиакални знака ще привлекат голям късмет в любовта. От 24 ноември се слага край на кармичните цикли.

Кои са тези зодии? Вижте в следващите редове.

Дева

Сатурн започва да се движи директно в знака на зодия Риби от 27 ноември, след като беше ретрограден. Сатурн се намира в този воден знак от 2023 г., макар че по-рано тази година имаше кратък престой в Овен. Сатурн символизира кармични уроци, затова този период донесе много поуки, които е трябвало да се вземат предвид.

Докато Сатурн „преподава уроци“, той също така е планетата, която събира вечната любов. Казва се, че това, което Сатурн събира, никога не може да се раздели. Независимо дали осъзнавате, че заслужавате повече, или че партньорът и вие сте преодолели, този космически период предоставя по-добра ера на любовта.

Директното движение на Сатурн позволява да се свържат точките в романтичния живот и да се разбере какво е трябвало да се научи от този период. В зависимост от изборите през последните години, тази енергия ще се прояви по различен начин, но посланието е ясно. Сатурн иска кармичните уроци да останат в миналото и любовта да се подходи като обновена версия на себе си.

Скорпион

Насочете намерението си към хармоничната любов, Скорпиони. Не е нужно да се търсят любовни афери или токсична любов, за да има вълнение в една връзка. Не е нужно да се живее в тревога, за да се почувства истинската любов. През последните години са се появявали много възможности за обновление, а сега енергията се изгражда върху тях.

Тази седмица носи мощна енергия, която ви помага да осъзнаете стойността на любовта, която не носи объркване или токсичност. Сега се разбира, че любовта не трябва да е трудна или болезнена. За вече обвързани представители на зодията това е време за разговори за бъдещето или годеж.

За свободните това е момент да се постави намерение за любовта, която си заслужава. Да се остави настрана очарованието от „лошото момче или момиче“, което винаги разбива сърцето.

