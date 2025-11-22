Аварийни екипи разчистват от наноси пътните артерии в Петрич

Екип на Аварийно звено-Петрич и служители на общината почистват основните пътни артерии в Петрич от наноси. След поройния дъжд в Петрич е паднала ограда в района между парка на града и строителен обект в близост до него.

Всички отводнителни шахти са почистени от листна маса. Направен е оглед и почистване на входните пътни артерии. По данни на метеорологична станция, базирана в Петрич, най-голямо количество са валежите в петричкото село Коларово. По думите на кмета Евгени Мицков има компрометирани участъци от улици, в които денивелацията е по-голяма. В понеделник те ще бъдат подравнени. Няма нанесени щети. Не са наводнени и къщи, добави кметът.

Ситуацията в община Петрич се нормализира след падналия проливен дъжд, съобщи главен инспектор Стоян Тилев, началник на Районната служба "Пожарна безопасност и защита на населението“ в Петрич. Той добави, че през последните 24 часа е имало десет излизания на дежурните екипи, които са се отзовали предимно на сигнали за отводняване на мазета в промишлени и жилищни сгради. На места е имало и наводнени улици.

Повече сигнали са регистрирани във времето от 20:00 до 22:00 часа.

Около полунощ обстановката е била нормализирана, поясни главният инспектор. В селата от община Петрич е имало сигнали основно за преливане на вода над асфалта. Служители на общинска администрация извършват обход на критичните точки. / БТА