Има изисквания за минимални познания на английски към служителите на ДАИ

Това заяви шефът на "Автомобилна инспекция" Владимир Колев

30.09.2025 | 11:35 ч. 36
Случката е меко казано скандална. Около 19:40 ч. служители на ДАИ спират шофьори от екипа на Роби Уилямс и извършват незаконни действия - искане на подкуп. Това заяви пред bTV Владимир Колев - директор на дирекция "Автомобилна инспекция".

Сигналът е подаден от организатора на концерта, допълни той.

Същите служители са дългогодишен опит. Досега не е имало сигнали за нарушения, нямат и наказани дори, или такива за искане за подкуп от тяхна страна, коментира Колев.

"Има изисквания за минимални познания на английски език към служителите на ДАИ", коментира той и куриоза, че служители са искали подкуп с Гугъл преводач.

Проявяваме нула толерантност към подобни случаи. От вчера съм дал заповед за проверка една година назад и всичко ще бъде изяснено, съобщи директорът на дирекция "Автомобилна инспекция".

И заяви, че иска служителите на ДАИ да имат боди камери, каквито имат и служителите на МВР.

Автомобилна инспекция Владимир Колев ДАИ
