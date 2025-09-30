Има изисквания за минимални познания на английски към служителите на ДАИ

Случката е меко казано скандална. Около 19:40 ч. служители на ДАИ спират шофьори от екипа на Роби Уилямс и извършват незаконни действия - искане на подкуп. Това заяви пред bTV Владимир Колев - директор на дирекция "Автомобилна инспекция".

Сигналът е подаден от организатора на концерта, допълни той.

Същите служители са дългогодишен опит. Досега не е имало сигнали за нарушения, нямат и наказани дори, или такива за искане за подкуп от тяхна страна, коментира Колев.

Свързани статии Служителите на ДАИ ползвали Google Translate, за да си поискат подкуп от екипа на Роби Уилямс

"Има изисквания за минимални познания на английски език към служителите на ДАИ", коментира той и куриоза, че служители са искали подкуп с Гугъл преводач.

Проявяваме нула толерантност към подобни случаи. От вчера съм дал заповед за проверка една година назад и всичко ще бъде изяснено, съобщи директорът на дирекция "Автомобилна инспекция".

И заяви, че иска служителите на ДАИ да имат боди камери, каквито имат и служителите на МВР.