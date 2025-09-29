Служителите на ДАИ ползвали Google Translate, за да си поискат подкуп от екипа на Роби Уилямс

Двамата служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" са привлечени към наказателна отговорност. Те са поискали подкуп от по 200 лева и 300 евро от трима от чуждестранните шофьори на ТИР-ове, които транспортират мегашоуто на Роби Уилямс.

Скандалът се разчу ден след концерта на британската поп звезда на стадион "Васил Левски", събрал 40-хилядна публика. Подкупът от шофьорите е поискан на 25 септември в района на Черна котка, на входа на София.

Общо 22 ТИР-а с техника за концерта пристигнат за концерта. Пет от товарните композиции са спрени от ДАИ.

И петимата шофьори твърдят, че им е поискан откуп заради неизправност в тахошайбите, разясни директорът на СДВР Любомир Николов пред медии днес.

Двама не са се поддали на исканията, но други трима са се поддали и са дали подкупа в размер на 300 евро и други двама по 200 лева.

Интересното в случая е, че е имало езикова бариера между даващите и получаващите. Това са английски граждани и в комуникацията са използвали Google Translate, каза шефът на СДВР, цитиран от БГНЕС.

Другата любопитна подробност в скандала е, че шофьорите са били принудени да отидат и да изтеглят от близък банкомат въпросните 200 лева.

Любомир Николов съобщи, че при последвалото претърсване на автомобилите, служебните помещения и жилищата на задържаните служители на „Автомобилна администрация“, са намерени солидни купюри от еврови банкноти. Общо е установена сумата на около 43 хиляди евро и над 5 хиляди лева в брой.

Зам.-градският прокурор на София Десислава Петрова съобщи, че във вторник наблюдаващият прокурор ще внесе искане за задържане под стража на двамата служители на „Автомобилна администрация“.

Към момента те са задържани за срок до 72 часа от Софийска градска прокуратура.