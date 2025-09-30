Военнослужещи унищожиха невзривен боеприпас, открит край Шумен

Военнослужещи от Сухопътните войски унищожиха невзривен боеприпас, открит в област Шумен, съобщиха от Министерството на отбраната.

Специализиран екип за обезвреждане на невзривени бойни припаси от Базата за съхранение на въоръжение и техника и подготовка на резервисти – Шумен, с ръководител майор Свилен Йосифов, е проучил, транспортирал и унищожил 76,2 мм корозирал артилерийски снаряд, без видима маркировка.

Боеприпасът е открит на вчера в крайпътна отводнителна шахта между Каспичан и село Енево. Унищожаването е извършено на учебния център „Дивдядово“ при спазване на мерките за безопасност. Военнослужещите са действали по заповед на командира на Сухопътните войски, след разрешение на началника на отбраната, допълват от пресцентъра на военното ведомство.