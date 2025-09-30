Детските градини и училищата са с приоритет при ремонта в "Дружба 2"

На среща между министърана енергетиката Жечо Станков и изпълнителния директор на "Топлофикация"-София Петър Петров е договорено приоритет при ремонта на топлопреносната мрежа в “Дружба 2” да бъдат училищата и детските градини.

Министерството на енергетиката и КЕВР извършват текущ ежедневен контрол по всяко действие от ремонта, съобщи министър Станков и увери, че всяка сграда ще остава без отопление за не повече от 10 дни.

"Първоначално предизвикващата смут новина, че 90 дни един от големите квартали на София ще остане без топлоподаване, няма да е така. Изискал съм това да се случва не повече от диапазон между 3, 7, максимум до 10 дена, като да се постави спирателна арматура по отделните клонове, за да може да се гарантира, че когато се спре топлоподаването на един блок за подмяната на инсталацията това няма да засяга останалите 119 блока, които са пряко присъединени също към мрежата", обясни енергийният министър, цитиран от БНР.

"Топлофикация"- София не извършва навреме своите ремонти и не плаща навреме на "Булгаргаз", което се отразява на финансовото състояние на националния доставчик, посочи още Станков и призова за обединяване на усилията за предоговаряне на корпоративно и на политическо ниво на договора с турската "Боташ".