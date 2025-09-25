Бивш енергиен министър: Истината за “Топлофикация” никога няма да излезе наяве

“Топлофикация София” дължи над 2 млрд. лева на "Булгаргаз”. Пред фалит ли е дружеството? Коментар по актуалната тема в предаването "Денят ON AIR" дават бившият енергиен министър Александър Николов и общинският съветник от ПП-ДБ Бойко Димитров.

"Историята ще придобие 20-годишен характер. Решението става все по-трудно. Има чисто популистки политически разговор от всички страни. Нито една от партиите на предните кметски избори не спомена реално решение за "Топлофикация", коментира бившият енергиен министър Александър Николов.

Според него проблемът със столичния квартал “Дружба" ще отвори очите на доста хора и тази тема ще спре да се игнорира.

Какво ни спестяват по казуса с "Топлофикация"

Бившият енергиен министър е на мнение, че никой не смее да каже какво е реалното състояние на дружеството. “Рязкото задлъжняване на "Топлофикация" след 2023 г. се дължи на абсолютно ненормалното управление на "Булгаргаз", подчерта Николов и добави, че истината за "Топлофикация" никога няма да излезе наяве.

"Ако се разровят в корупционните практики в годините назад, никой от текущите политически елити няма полза. Те са далеч от елити", отбеляза Николов пред Bulgaria ON AIR.

Бившият енергиен министър е на мнение, че концесията на "Топлофикация" не е задължителна и не е единственото решение.

"Топлофикация" може да излезе на печалба?

Бойко Димитров, общински съветник от ПП-ДБ, е на мнение, че “Топлофикация” може да излезе на печалба, ако едновременно произвежда ток и топлоенергия. "Много важна стъпка е какво се прави с този огромен дълг. Не са длъжни всички българи да изплатят грешките на управлението. В момента изгаряме парите на софиянци през комините на "Топлофикация", подчерта Димитров.

Общинският съветник потвърди думите на Васил Терзиев, че за ремонта са научили от медиите.

Спешен ли е ремонтът е "Дружба"?

"Научихме от медиите, че започва ремонт. “Моментално поискахме да бъде изслушан в СОС изпълнителният директор на "Топлофикация". Ще вземат пари за ремонта като не плащат на "Булгаргаз". Такива ремонти се правят през лятото. Едни тръби не стават по-зле за няколко месеца или година. Било е пределно ясно, че там има проблеми. На много други места в София има проблеми", обясни Димитров.

По думите му изведнъж има учудваща спешност за ремонта в "Дружба", който ще струва над 60 млн. лв. "Толкова струва да се изгради много голям булевард в София", даде пример общинският съветник. Димитров добави, че има сериозни съмнения, че цената за ремонта е завишена.

Димитров е на мнение, че няма резон цената да се повиши с 30%, а столичани ще започнат да се отказват и да си слагат климатици.

