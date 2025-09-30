Хиновски: "Топлофикация" се управлява от некомпетентни лица

Председателят на Българския енергиен и минен форум Иван Хиновски заяви, че "Топлофикация София" от дълго време се управлява от некомпетентни от инженерна гледна точка лица. “Тя е като черна кутия”, добави експертът.

Пред Нова тв Хиновски добави, че според него най-големият проблем на дружеството е не финансовият, а кадровият. "Инженерната политика на компанията се води от хора без техническа експертиза. Не може юристи и икономисти да вземат инженерни решения за един толкова сложен енергиен обект", коментира той.

Според председателят на Българския енергиен и минен форум течовете са само част от много по-мащабен проблем. “Топлофикация" няма дори схема на подземната си инфраструктура – не се знае къде точно минават тръбите, какви са, с какви диаметри, кога са сменяни, какво е тяхното експлоатационно състояние“, обясни Хиновски.

Експертът е на мнение, че парното може да бъде по-евтино, но за да се случи това, трябва да се предприема няколко незабавни стъпки. Хиновски подчерта, че "Топлофикация" първо трябва да се преструктурира, второ – да се отвори пазарът за частни производители на топлинна енергия и трето – да започне незабавно поетапна модернизация.

"Само така можем да говорим за по-ниски сметки и по-висока ефективност“, категоричен е Хиновски.