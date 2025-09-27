В столичния квартал „Дружба 2“ ще живеят без топла вода повече от седмица, а ситуацията с „Топлофикация София“ става все по-тревожна. Това заяви проф. Вили Лилков, общински съветник от „Синя София“, в ефира на "Офанзива с Любо Огнянов" по NOVA NEWS.

Според Лилков „Топлофикация София“ е във финансова криза с натрупан дълг от около 2,5 милиарда лева.

„При този мениджмънт никакви модернизации не се извършват“, подчерта той и добави, че загубите на топла вода в градската мрежа са колосални. Софийската топлопреносна система включва около 1000 км тръбопровод за подаване и още толкова за връщане на вода, но ежедневно по 650 тона обработена и подгрята вода се губят, посочи той. „Годишно в мрежата изтичат около 5,6 милиона тона гореща вода – огромно количество, което просто отива в почвата“, обясни Лилков и изрази опасения, че разходите за ремонт в „Дружба 2“ ще достигнат до 48 милиона лева.

Като част от предложенията наинициативата „Синя България“ е даването на губещите линии на градския транспорт на концесия.

„В момента около 20% от транспортните линии се управляват от частни фирми, но без общината да носи отговорност за автобусния парк, сервиза и депата, каза Лилков.

По темата за паркирането в София, Лилков коментира, че въпреки че се обсъжда възможността синята зона да стане 4 лева, а зелената – 2 лева, тези мерки са само предложения.

„Нашата нагласа е, че е необходима цялостна реформа в паркирането, която не включва само увеличение на таксите. На първо място трябва да се разшири синята и зелената зона, да се построят нови паркинги и да се намали драстично служебният абонамент“, обясни той.