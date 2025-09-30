Предвижда се АМ "Рила“ да минава през Дупница, Самоков, Елин Пелин до "Тракия"

Бизнесът проявява интерес към изграждането на магистрали на концесия, чрез публично-частно партньорство. Подкрепяме този подход, тъй като виждаме, че държавата не разполага с достатъчно средства за реализацията на тези проекти. Това каза инж. Ясен Ишев, председател по Научно-техническия съюз по транспорт и секретар на Федерацията на научно-техническите съюзи в България, в предаването „Бизнес старт“ по Bloomberg TV Bulgaria с водещ Христо Николов.

Една от магистралите, които могат да бъдат изградени по този начин, е АМ „Рила“. Предвижда се тя да свързва АМ „Струма“ от Дупница през Самоков, да стигне до Елин Пелин и оттам да се свърже с магистрала „Хемус“ около село Потоп. Отделен клон ще стига до Ихтиман, разказа инж. Ишев.

„Това ще бъде далечен източен обход на София, така че хората, които живеят в източната част на столицата да могат да го ползват, когато идват от Гърция. Той ще облекчи много тежкотоварния трафик“, каза гостът.

Научно-техническият съюз по транспорт ще организира трета кръгла маса по темата, на която ще бъде разгледана отсечката от Гюешево до Дупница. Инж. Ишев съобщи, че след първите две кръгли маси Агенция „Пътна инфраструктура“ се е задействала и е възложила изработката на технически проект, който е готов и ще бъде представен на 7 октомври в сградата на Националния дом на науката и техниката.

Тази година е организирана и кръгла маса за Западната дъга на софийския околовръстен път в присъствието на вицепремиера Гроздан Караджов, регионалния министър Иван Иванов, главния архитект на София.

„Попитахме защо вече пет-шест години нищо не се прави по нея. Чухме, че се избират вариантни решения, които да бъдат реализирани. Обещаха, че ще направят пътна карта, но все още не сме я получили. Ние, от своя страна, предложихме какво може да се направи по-добре - оставащият участък от шест-седем километра да се раздели на три, а не на две части и да се започне с частта от „Люлин“, „Филиповци“ до разклона за Суходол, тъй като там няма проблеми с отчуждаване на терени".

Инж. Ишев гостува по повод 140-та годишнина от създаването на Федерацията на научно-техническите съюзи. Федерацията е създадена в Русе като първото Българско техническо дружество от 42 ентусиасти. След седем години научно-техническото дружество се прехвърля в София като Българско инженерно-архитектно дружество и започва неговото развитие, разказа гостът.

През 1926 г. започва изграждането на Дома на науката и техниката в София на ул. „Раковски 108“, който е построен само за три години и половина и в момента е паметник на културата. През февруари 1930 г. е открит официално и Федерацията на научно-техническите съюзи, която е наследник на всички дружества, съществували през годините, се помещава там.

„Федерацията има над 15 хил. члена, 19 национални съюза, 30 териториални организации, които развиват сериозна научна дейност.“

Инж. Ишев обясни, че Българското техническо дружество е създадено в Русе, тъй като по това време той е бил най-развитият град в България и всички новости от Европа са стигали първо до него. Той припомни, че първата жп линия в България е изградена от Русе до Варна, в града е имало и машинно училище.

„Там са разиввали дейност апостолите на българската техническа мисъл – инж. Симеон Ванков, инж. Михаил Момчилов, инж. Георги Генев и инж. Стоимен Сарафов. Всяка година на 26 март имаме ден на благодарността към тях, а бюстовете им са на фасадата на нашата сграда", каза гостът

Инж. Ишев отбеляза, че след 1960 г. държавата е дала възможност на научно-техническите съюзи сами да построят в центъра на всеки окръжен град големи сгради, в които днес те продължават да развиват дейността си.

