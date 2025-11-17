Президентът на Казахстан подписа Закон за изкуствения интелект

Президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев подписа закон “За изкуствения интелект“, както и “За внасяне на изменения и допълнения в някои законодателни актове на Република Казахстан по въпросите на изкуствения интелект и цифровизацията“, съобщава националната новинарска агенция Казинформ, цитирана от БТА.

Чрез закона “За изкуствения интелект“ (ЗИИ) се въвеждат основополагащите принципи за функциониране на системите на ИИ. Сега ИИ ще се признава за инструмент за постигане на определени задачи от човек. Предвид това е закрепен принципът на отговорност и отчетност, в съответствие с които собствениците и потребителите ще носят отговорност според ролята им в експлоатацията на системите за ИИ.

На собствениците се налага отговорността да управляват рисковете, да осигуряват сигурност и надеждност, подкрепа на потребителите по въпросите за функционирането на системите за ИИ. Наред с това се закрепват принципите на законността, справедливостта, равенството, прозрачността, приоритета на благополучието на човека, свободата на волята при вземането на решения, защитата на данните и конфиденциалността, сигурността и защитата.

Като се вземат предвид световните практики за създаване на платформи за ускоряване на създаването и развитието на системи с изкуствен интелект, е въведена законодателна рамка за функционирането на национална платформа за изкуствен интелект.

Платформата ще се използва за разработване, обучение и пилотна експлоатация на софтуерни продукти и модели с изкуствен интелект.