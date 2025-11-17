Тръмп планира среща с новоизбрания кмет на Ню Йорк

Президентът Доналд Тръмп съобщи, че планира да се срещне с новоизбрания кмет на Ню Йорк Зохран Мамдани и добави, че двамата "ще измислят нещо“. Срещата между двамата би била определена като "момент на разведряване" на фона на напрежението между републиканския президент и новата политическа звезда на демократите.

Тръмп от месеци критикува Мамдани, като го наричаше "комунист“ и предсказва разрухата на родния му град Ню Йорк, ако бъде избран за кмет. Той също така заплаши да депортира Мамдани, който е роден в Уганда и е станал натурализиран американски гражданин, и да изтегли федерални средства от града, припомня АР.

Мамдани се издигна от неизвестен щатски законодател до звезда в социалните медии и символ на съпротивата срещу Тръмп по време на кампанията му за кмет. Той водеше кампания с редица прогресивни политики и послание, което беше рязко в противопоставянето си на агресивната антиимигрантска програма, която Тръмп разгърна по време на втория си мандат в Белия дом.

34-годишният кандидат се хареса на широк кръг от жители на Ню Йорк и победи един от политиците "тежка категория" - бившия губернатор Андрю Куомо, с близо 9 процентни пункта.

В речта си за победата в изборната нощ, Мамдани каза, че иска Ню Йорк да покаже на страната как да победи президента. На следващия ден, докато говореше за плановете си да "защити“ Ню Йорк от Тръмп, след като встъпи в длъжност през януари, встъпващият в длъжност кмет също заяви, че е готов да работи с всеки, включително с президента, ако това може да помогне на нюйоркчани.

Представители на Мамдани не коментираха веднага забележките на президента в неделя вечерта, но говорител посочи забележките на новоизбрания кмет от миналата седмица, когато той каза, че планира да се свърже с Белия дом, "защото това е връзка, която ще бъде от решаващо значение за успеха на града“.

Тръмп изрази подобно мнение в неделя.

"Кметът на Ню Йорк, ще кажа, би искал да се срещне с нас. Ще измислим нещо“, каза Тръмп пред репортери, докато се готвеше да отлети обратно за Вашингтон, след като прекара уикенда във Флорида.

Прессекретарят на Белия дом Каролайн Ливит уточни малко след това, че Тръмп е имал предвид Мамдани и е заявила, че не е определена дата за такава среща.

"Искаме да видим всичко да се развие добре за Ню Йорк“, каза Тръмп.

Коментарите на Тръмп дойдоха, след като той заяви, че САЩ може скоро да проведат разговори с президента на Венецуела Николас Мадуро, след струпването на военни сили близо до южноамериканската страна: "Ще разговарям с всеки“, каза Тръмп.