IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 67

Вицепремиерът Зафиров: Работим за преодоляване на проблемите с безводието

Във Велико Търново не се налага режим, но се предприемат дългосрочни мерки

30.09.2025 | 15:00 ч. 18
БГНЕС

БГНЕС

На брифинг вицепремиерът Атанас Зафиров заяви, че през последните няколко дни Националният борд по водите основно работи по две направление - преодоляване на текущите проблеми и липсата на вода, както и за предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на бъдещи кризи.

Зафиров даде за пример Велико Търново, където, по думите му, категорично не се налага въвеждане на воден режим, но сега е моментът да се предприемат дългосрочни мерки, които ще са гаранция, че в бъдеще ще има вода не само за града и общините, които се захранват от язовир "Йовковци", но и за целия регион, област.

Вицепремиерът увери, че срещите ще продължат в цялата страна, там, където има идентифицирани проблеми.

Свързани статии

Зафиров, който е председател на Националния борд по водите, заедно с колегите си - министърът на регионалното развитие Иван Иванов и министърът на околната среда Манол Генов бяха на терен в Брезник, Плевен и Велико Търново, където проведоха срещи заради водната криза.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Национален борд по водите Атанас Зафиров Плевен Брезник Велико Търново воден режим дългосрочни мерки
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem