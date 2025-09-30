Вицепремиерът Зафиров: Работим за преодоляване на проблемите с безводието

На брифинг вицепремиерът Атанас Зафиров заяви, че през последните няколко дни Националният борд по водите основно работи по две направление - преодоляване на текущите проблеми и липсата на вода, както и за предприемане на превантивни мерки за предотвратяване на бъдещи кризи.

Зафиров даде за пример Велико Търново, където, по думите му, категорично не се налага въвеждане на воден режим, но сега е моментът да се предприемат дългосрочни мерки, които ще са гаранция, че в бъдеще ще има вода не само за града и общините, които се захранват от язовир "Йовковци", но и за целия регион, област.

Вицепремиерът увери, че срещите ще продължат в цялата страна, там, където има идентифицирани проблеми.

Зафиров, който е председател на Националния борд по водите, заедно с колегите си - министърът на регионалното развитие Иван Иванов и министърът на околната среда Манол Генов бяха на терен в Брезник, Плевен и Велико Търново, където проведоха срещи заради водната криза.