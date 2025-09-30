"България Еър“ организира Ден на отворени врати за пилоти и кабинен състав

В началото на есента националният авиопревозвач отваря вратите си за всички, които мечтаят за кариера в авиацията. На 17 октомври 2025 г. от 10:00 часа в централата на авиокомпанията в София, бул. „Брюксел“ №1, ще се проведе нов Ден на отворени врати. В момента има отворени позиции за втори пилоти за Airbus A220 (без изискване за предварителна квалификация на типа), както и за стюарди и стюардеси за полетната програма на компанията.

Посетителите ще имат възможност да се срещнат лично с екипа на „България Еър“, да научат повече за ежедневието на професионалните пилоти и кабинен състав, както и да получат ценна информация за кариерното развитие в националния авиопревозвач. На събитието ще бъдат представени както спецификите на работата във въздуха, така и предимствата на професията – възможност за динамична и престижна кариера, пътувания по целия свят и принадлежност към утвърдена авиокомпания с традиции и висок стандарт на обслужване.

Като национален превозвач, „България Еър“ предлага на своите служители стабилност, развитие и уникалния шанс да бъдат посланици на българското гостоприемство и професионализъм. Не пропускайте възможността да започнете работа в офис с най-добрата гледка - от над 10 000 метра височина.

Кандидатите, които желаят да направят първата крачка към своето бъдеще в авиацията, могат да разгледат обявените свободни работни места на официалния сайт на авиокомпанията в раздел „Кариери“ или да дойдат на място, за да разберат повече.

Сертифицираните пилоти /без квалификация за типа самолет/, които се интересуват от позицията може да кандидатстват директно в платформата за нови кадри. Екипът на авиокомпанията Ви очаква!