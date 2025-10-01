IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 54

Гуцанов с предложение: Майчинските през втората година да станат 1100 лв.

Вече съм подписал предложението, добави социалният министър

01.10.2025 | 13:44 ч. 10
БГНЕС

БГНЕС

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов заяви, че ще направи предложение майчинските втората година да се повишат и от 780 да станат 1100 лева. "Вече съм подписал предложението", каза пред журналисти Гуцанов.

"Ако майката се върне на работа през втората година от майчинството, тя да получава 75% от средствата, а не 50%", каза още министърът. По думите му това би накарало майките да се върнат по-рано на работа и ще помогне за стимулирането на икономиката. Лично на мен много ми се иска следващата година да бъде годината на младите семейства, коментира министърът. 

Гуцанов добави, че ще прави предложение и за повишаване на парите за първо, второ и трето дете. 

Свързани статии

"Социалното министерство ще предложи помощта за ученици да не е само от първи до четвърти клас и за осми клас, а от първи до осми клас. Целта е всички деца да бъдат обхванати от тази подкрепа", обясни министърът.

По повод Международния ден на възрастните хора социалният министър увери, че за ресорното министерство тази група от обществото е приоритет. “Нас няма да ни има, ако ги няма нашите родители - това е взаимна връзка”, каза по този повод Гуцанов.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

МТСП Борислав Гуцанов майчински втора година увеличение помощ ученици
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem