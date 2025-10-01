Гуцанов с предложение: Майчинските през втората година да станат 1100 лв.

Министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов заяви, че ще направи предложение майчинските втората година да се повишат и от 780 да станат 1100 лева. "Вече съм подписал предложението", каза пред журналисти Гуцанов.

"Ако майката се върне на работа през втората година от майчинството, тя да получава 75% от средствата, а не 50%", каза още министърът. По думите му това би накарало майките да се върнат по-рано на работа и ще помогне за стимулирането на икономиката. Лично на мен много ми се иска следващата година да бъде годината на младите семейства, коментира министърът.

Гуцанов добави, че ще прави предложение и за повишаване на парите за първо, второ и трето дете.

"Социалното министерство ще предложи помощта за ученици да не е само от първи до четвърти клас и за осми клас, а от първи до осми клас. Целта е всички деца да бъдат обхванати от тази подкрепа", обясни министърът.

По повод Международния ден на възрастните хора социалният министър увери, че за ресорното министерство тази група от обществото е приоритет. “Нас няма да ни има, ако ги няма нашите родители - това е взаимна връзка”, каза по този повод Гуцанов.