Гуцанов: Населението ще продължи да застарява и намалява

Ще започне процес на интензивно намаляване на населението между 40- и 64-годишна възраст, ако не се вземат спешни мерки веднага, заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов на днешния парламентарен контрол.

Населението ще продължи да застарява и намалява. Според прогнозите на Българската академия на науките 2030 – 2035 г. ще започне процес на интензивно намаляване на населението между 40 и 64-годишна възраст, който се очаква да продължи като процес до 2058 г., ако не се вземат спешни мерки веднага. Населението под 39-годишна възраст ще продължава да намалява, а това над 65-годишна възраст да расте, като в момента то е 24% от населението от страната, каза министърът.

Демографската политика е приоритет, който не търпи никакво отлагане. Решаването на демографската криза трябва и може да бъде следващата голяма национална цел, заяви Гуцанов.

През 2024 г. в страната са регистрирани 53 727 родени деца, като от тях 99,4 % са живородени. Коефициентът на фертилност е 1,72, като се отбелязва минимално намаление в сравнение с 2023 г., когато е бил най-високият в ЕС – 1,81. Броят на родените е значително по-нисък от този на починалите хора. През миналата година разликата е над 47 000, каза Гуцанов.

Миграцията през последните години има положително салдо. Разликата между напусналите и завърналите се в страната е положителна, но все още няма категорични данни за устойчивост на тази тенденция, посочи министърът.

Основните демографски тенденции будят сериозна загриженост. Наблюдаваме устойчив отрицателен естествен прираст, задълбочаване на териториалните диспропорции, влошаване на възрастовата структура, ниска раждаемост и застаряване на населението. Убеден съм, че само чрез целенасочени усилия, активен политически ангажимент и експертен диалог може да очертаем реалистични и дългосрочно работещи решения, коментира Гуцанов.

„Решаването на демографските проблеми в дългосрочен план изисква прилагането на хоризонтален подход. Мога да ви изредя всичките мерки, които се вземат, всичките плащания за първо дете, за второ дете, за трето дете, помощите за втора година майчински. За предоставяне подкрепа на семейства по закона за семейните помощи за деца през 2025 г. са предвидени над 640 млн. лева. Но всички тези мерки виждаме, че не са достатъчни. Не трябва да има ведомство, министерство, не трябва да има, който и да е в страната да не работи за решаването на този въпрос“, коментира министърът.

Министерството на труда и социалната политика ще работи за повишаване на финансовите стимули и подобряване на финансовата обезпеченост за семействата с деца. Основен приоритет през 2026 г. ще бъде стимулирането на раждаемостта чрез повишаване на обезщетенията за майчинството и средствата за първо, второ и трето дете. Целта е през 2026 г. размерът на обезщетенията за майчинство за втората година да се повиши до около този на минималната работна заплата, както и да стимулираме майките да се върнат на работа, заяви още Борислав Гуцанов, цитиран от БТА.