Ген. Ралчев за ДАИ: Балканските нрави се показват в чист вид

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов предложи Държавната автомобилна инспекция (ДАИ) да бъде закрита след случая, в който двама служители поискаха подкуп от шофьори, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс.

"Балканските нрави се показват в чист вид. Условното разделение на властите започва да не действа. Всичко да се даде в ръцете на Народното събрание? Има една компетентна комисия по сигурност, но дали не поставяме под политически похлупак ръководствата на тези служби... Неслучайно президентът беше избран като надпартийна личност да утвърждава кандидатурите, които му се предложат от Министерския съвет", каза бившият служител в НСО ген. Румен Ралчев в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му има политически назначения.

"Не може да бъде деполитизирана една структура, която и да е тя. Заради това беше заложено в Конституцията надпартийна институция да дава последния глас. Не успяха да намерят алгоритъма, онзи подход, с който да се държат по европейски по всички въпроси. Да, не може всичко, което се предложи, да се приема, и не трябва. Мен не ме интересува политиката им по въпроса със специалните служби", допълни ген. Ралчев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Закриването на ДАИ

"Това не е еднолично дружество, не е ЕООД, това е държава и се управлява. Не може да се извади една сабя и да се реши въпросът. Така не се прави, трябва да се търси консенсус. Какво ще направят? Ще изземат функциите на президента, ще му вземат транспорта като отмъщение, той няма бюджет. Неговите служители на автостоп ли ще пътуват?", попита гостът.

Ген. Ралчев отбеляза, че когато пристигне делегация, която е към президентството, се организира кортеж.

Колите на НСО

"Действията, които са предприети сега, до какво водят? Трябва да се създаде отделна служба към президентството. Трябва алтернатива, иначе президентът спонсорство от фирми ли ще чака? Международната дейност на президентството е факт. Онова, което се прави сега при Радев, друг ден ще бъде при другия президент. Не е сериозно да създаваме закони срещу определен човек. Шокиран съм от това, което се получава", коментира още бившият служител в НСО.

Ген. Ралчев посъветва политиците да се обърнат към Библията - "Който сее ветрове, жъне бури".