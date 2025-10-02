IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 40

Ураганен вятър на връх Ботев, лоши са условията за туризъм по планините

Температурите са от минус 1 до 5 градуса по курортите

02.10.2025 | 10:32 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Лоши са условията за туризъм по планините, на връх Ботев духа ураганен вятър, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК). 

Времето е облачно, мъгливо, във високите части на планините превалява слаб сняг. Температурите са от минус 1 до 5 градуса по курортите. Съоръженията не работят, допълниха от ПСС. 

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи предимно от сняг, под около 1200 метра от дъжд, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология. Ще духа умерен до силен вятър от изток-югоизток. На много места в масивите от Западна и Централна България валежите ще са значителни, а до вечерта с понижението на температурите границата на снеговалежите също ще се понижи. Ще вали мокър сняг, ще започне да се образува снежна покривка и ще има условия за натрупване върху листната маса, счупване на клони и дървета. Максималната температура на 1200 метра ще е около 5°, на 2000 метра – около минус 1°.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

условия за туризъм ураганен вятър връх Ботев планините
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem