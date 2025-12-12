Слави Трифонов: Ние, чалгарите, сме като котките - имаме 9 живота

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов наруши мълчанието си след оставката на кабинета “Желязков”. Очаквано, той коментира политическата тема с пост във Фейсбук.

Трифонов се обърна към депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев:

"Гледах едно видео в ТикТок, в което Иво Мирчев, на фона на някаква моя снимка, заяви с гордост, че повече нямало да има чалгари. Не познавам този човек Мирчев, но от времето на неговия гуру Иван Костов много, ама наистина много хора са се опитвали да ме приключат, така че повече да не се появявам. Бих искал да информирам въпросния Мирчев, че ние, чалгарите, сме като котките – имаме по 9 живота, и аз лично моите още не съм ги изразходил. Така че, е много вероятно да не изчезна и да продължавам да дразня такива като него".

В съобщението си лидерът на ИТН отправи и поздрав към Gen Z “от името на поколението ZZ”.

“Имам предвид ZZ Top. Поколението Gen Z харесвате социални мрежи, електрически коли и готини мацки, а поколението ZZ харесваме рокендрол, мощни бензинови коли и готини мацки. И тъй като явно има нещо, по което си приличаме, трябва по-често да се събираме, защото има какво да си кажем.

Казвам всичко това без капчица ирония, а с приятелство, разбиране и уважение!

И за финал пускам яко парче на ZZ Top”, коментира Трифонов.