IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 50

Слави Трифонов: Ние, чалгарите, сме като котките - имаме 9 живота

Много, ама наистина много хора са се опитали да ме приключат, заяви лидерът на ИТН

12.12.2025 | 13:08 ч. 31
БГНЕС

БГНЕС

Лидерът на "Има такъв народ" Слави Трифонов наруши мълчанието си след оставката на кабинета “Желязков”. Очаквано, той коментира политическата тема с пост във Фейсбук.

Трифонов се обърна към депутатът от ПП-ДБ Ивайло Мирчев:

"Гледах едно видео в ТикТок, в което Иво Мирчев, на фона на някаква моя снимка, заяви с гордост, че повече нямало да има чалгари. Не познавам този човек Мирчев, но от времето на неговия гуру Иван Костов много, ама наистина много хора са се опитвали да ме приключат, така че повече да не се появявам. Бих искал да информирам въпросния Мирчев, че ние, чалгарите, сме като котките – имаме по 9 живота, и аз лично моите още не съм ги изразходил. Така че, е много вероятно да не изчезна и да продължавам да дразня такива като него".

Свързани статии

В съобщението си лидерът на ИТН отправи и поздрав към Gen Z  “от името на поколението ZZ”.

“Имам предвид ZZ Top. Поколението Gen Z харесвате социални мрежи, електрически коли и готини мацки, а поколението ZZ харесваме рокендрол, мощни бензинови коли и готини мацки. И тъй като явно има нещо, по което си приличаме, трябва по-често да се събираме, защото има какво да си кажем.
Казвам всичко това без капчица ирония, а с приятелство, разбиране и уважение!

И за финал пускам яко парче на ZZ Top”, коментира Трифонов.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Слави Трифонов лидер Има такъв народ оставка правителство Ивайло Мирчев ПП-ДБ поколението Z
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem