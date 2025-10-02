Жители на "Дружба 2": Блоковете не са пригодени за бойлери

Без парно и топла вода от днес са в столичния квартал "Дружба 2". Причината е планов ремонт на "Топлофикация", който започна от тази сутрин.

В един от апартаментите живее семейството на Симона Стефанова, заедно с три месечното им бебе. От тази сутрин не само техният блок, а и останалите в квартала са без топла вода и без парно.

"Мислили сме за бойлер, но няма да имаме тази възможност. Самият блок не е пригоден да имаме бойлери. Останалото е за климатици в другите стаи, което ще е може би около 3 хиляди лева", каза тя пред телевизия Bulgaria ON AIR.

"Тези блокове са направени така, че да бъдат отоплявани единствено и само на парно от "Топлофикация". Няма усилени контакти, няма как да се сложи бойлер, защото всичко ще гърми", обясни Георги Звезданов - ж.к. "Дружба 2".

"Блокът е панелен. Големи студове ще настъпят, а вътре ще бъде много студено", изтъкна Цоко Савов.

От около месец заради авария три блока в "Дружба 1" също са без топла вода, а сега и без отопление. От дружеството не дават срок за ремонта

"Няколко пъти слагаха срок, който после беше удължаван. От моята тераса наблюдавам какво се случва. Разкопаха, една седмица стоя разкопано и без да има абсолютно никакви работници на обекта. После сменяха тръбите, пуснаха водата за една вечер, за няколко часа. След това пак я спряха, в момента продължават да копаят и нищо не знаем", коментира Димитър Драганов.

Плановият ремонт засяга общо 120 жилищни сгради, а по време на него ще бъдат сменени над 10 километра топлопроводи и свързаните с тях съоръжения.

Заради недоволството на живеещите в квартала, които протестираха неколкократно, се свиква извънредна сесия на Общинския съвет в петък.

