Филип Гунев: Управляващите се възползваха от топката, която им вдигна президентът

Шефовете на ДАНС, Държавна агенция "Разузнаване" и Държавна агенция "Технически операции" ще се назначават от НС, а не с указ на президента. Какво следва от това?

"Управляващите се възползваха от топката, която им вдигна президентът, като той под някаква форма злоупотреби със замисъла на закона. Той използва служебното правителство да смени и да назначи избрани от него шефове на служби и главен секретар, като вместо той да бъде контрольор на това назначаване, той стана изпълнител. Второ - злоупотреби като отказваше предложенията, които те му предложиха. Но това нещо имаше алтернатива", каза бившият зам.-министър на МВР Филип Гунев в студиото на "Денят ON AIR".

По думите му правомощията на президента е можело да бъдат ограничени по време на служебното правителство.

Той смята, че управляващите винаги са назначавали свои хора.

"Не е имало правителство, което да управлява и да не си назначи свой главен секретар, свой шеф на ДАНС, може да предложи алтернативи на президента, но в крайна сметка са се разбирали и е бил техен човек, а не на президента. Но явно отношенията се обостриха, липсва диалог. Управляващите искат да бетонират свое присъствие в службите, докато са на власт. Президентът няма да допусне скандално назначение", подчерта Гунев в ефира на Bulgaria ON AIR.

Попитан дали винаги е имало корупция в ДАИ, той отговори: "Тя е създадена от бивши катаджии с цел корупция - това е историческият поглед. Тя е една от най-наситените от корупция. Едни бодикамери няма да решат проблема. Има нужда от много по-сериозна инфраструктура за извършване на тези проверки".