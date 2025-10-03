IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 61

Без ток останаха Берковица и селата в общината

Причината са множество паднали дървета

03.10.2025 | 13:53 ч. 6
Снимка: архив, БГНЕС

Снимка: архив, БГНЕС

Поради обилния снеговалеж и паднали дървета на територията на община Берковица има непланирано прекъсване и смущения в електрозахранването.

Засегната е почти цялата територия на града, както и редица населени места: Пърличево, Замфирово, Бокиловци, Балювица, Гаганица, Черешовица, Мездрея, Песочница, Цветкова бара, Бистрилица, Котеновци, Рашовица, Лесковец, Слатина, Боровци, Костенци, Комарево, Бързия, Ягодово.

Причината за прекъсване на електрозахранването са множеството паднали дървета заради натрупалия тежък мокър сняг. 

Дърветата са скъсали жици, включително на далекопроводи в гористите местности под връх Ком.

Няколко екипа на ЕРМ Запад, подкрепени от ДГС Берковица и Община Берковица, работят по отстраняване на повредите и падналите клони на територията на цялата община.

Няма данни за пострадали хора към този момент, предаде БНТ.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ток паднали дървета Берковица
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem