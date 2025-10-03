IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
В района на наводненията по морето има превантивно спиране на електричество

Жечо Станков: Това е превантивна мярка, за да не се стигне до токови удари

03.10.2025 | 16:00 ч. 0
БГНЕС

"В момента в района на наводненията по Черноморието имаме превантивно спиране на трансформатори само на места, където има голямо количество вода, за да не се стигне до токови удари", заяви енергийният министър по време на брифинг в Министерски съвет във връзка с кризисната ситуация по Черноморието.

"Високото ниво на валежите от стотици литри на квадратен метър доведе до наводняване на една от подстанциите на електроенергийния системен оператор. С добре стикована работа с директора на пожарната на Бургас и областния управител, тя бе своевременно отводнена. Бе създадена организация, при евентуално повишаване на допълнителното количество вода, да бъдат захранени съответните консуматори и по друга линия", допълни министър Станков.

Той информира, че след като бъде извършено отводняване, захранването ще бъде възстановено. Където количествата вода са били по-големи и има нарушаване на инфраструктурата, от електроенергийния системен оператор и съответното от електроразпределителното дружество ще бъде направен оглед и ще започне възстановяване на електроподаването. 

 

