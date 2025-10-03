IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Потопът: Изоставени коли и квартали под вода

Местни: Срещу природата не можем да се борим

03.10.2025 | 20:08 ч. 1

Обявеното бедствено положение в Бургас е в сила до 6 октомври. Кметът на града свика Общинския кризисен щаб, след като безпрецедентни наводнения потопиха квартали, съобщава Bulgaria ON AIR.

До рибарското пристанище "Крайморие" има преобърнати 5 лодки.  При необходимост ще бъде извършена евакуация в най-засегнатите райони.

"Пълен потоп, тотална щета. Невиждано и нечувано нещо", сподели жител.

Друг местен коментира, че този път е много по-страшно - дървета, павета, бордюри. “Срещу природата не можем да се борим", коментира друг жител.

"Деретата на реките и потенциално опасните участъци вече бяха обходени. Още в началото на месеца имаше прогнози за сериозни валежи, които тогава не се случиха. Бяха обходени тогава, обходени са и сега – като не само сме ги обходили, а сме предприели действия, където е било нужно", коментираха от община Бургас.

Има затворени училища.

Движението от "Меден рудник" към центъра на Бургас е затруднено заради изоставени автомобили. 

Вижте повече в репортажа на Bulgaria ON AIR.

