Мъск: След 20 години никой от нас няма да работи, благодарение на ИИ

Работата ще стане незадължителна само след 20 години благодарение на напредъка в изкуствения интелект и роботиката, прогнозира технологичният милиардер Илон Мъск.

Най-богатият човек в света каза, че решението да се работи ще се превърне в хоби, като например спорта или отглеждането на собствени зеленчуци.

И, донякъде любопитно за човек с богатство от 360 милиарда долара, той настоя, че парите също ще станат без значение в бъдеще.

"След десет до 20 години прогнозата ми е, че работата ще бъде незадължителна. Ще бъде като спортуване, видеоигра или нещо подобно", каза Мъск по време на участието си на Американско-саудитския инвестиционен форум във Вашингтон.

"Ако искате да работите, [това е] по същия начин, по който можете да отидете до магазина и просто да си купите зеленчуци, или можете да отглеждате зеленчуци в задния си двор. Много по-трудно е да отглеждате зеленчуци в задния си двор и някои хора все още го правят, защото обичат да отглеждат зеленчуци. Такава ще бъде работата - по избор", каза Мъск.

Главният изпълнителен директор на Tesla, който наскоро се съгласи на рекорден пакет заплащане, който може да достигне близо 1 трилион долара, каза, че все още има много работа, която трябва да се направи, преди тази цел да бъде постигната.

Мъск настоя, че ако технологичните подобрения продължат със същото темпо, печеленето на пари вече няма да е необходимо за комфортен живот.

"Има само един начин да направим всички богати – и това е изкуствен интелект и роботика. Все още ще има ограничения върху властта. Но мисля, че в един момент валутата ще стане без значение", прогнозира техмилиардерът.

Tesla работи върху хуманоиден робот на име Optimus или "Tesla Bot“.

Южноафриканският предприемач заяви, че един ден всеки ще притежава такава джаджа, която ще помогне за "премахването на бедността“.

Икономистите поставиха под въпрос дали роботиката ще може да осигури подобни ползи в кратки срокове, предвид колко скъпо е производството на устройствата в голям мащаб.

Коментарите на Мъск идват, след като френското правителство започна разследване на неговия чатбот с изкуствен интелект Grok, след като той генерира публикации на френски език, които поставяха под въпрос използването на газови камери в Аушвиц.

Grok, създаден от компанията на Мъск xAI и интегриран в неговата платформа за социални медии X, заяви, че газовите камери в лагера на смъртта са били предназначени за "дезинфекция с Циклон Б срещу тиф“, а не за масови убийства – език, свързан с отричане на Холокоста.

Парижката прокуратура потвърди, че коментарите са били добавени към съществуващо разследване за киберпрестъпления срещу X.