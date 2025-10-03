IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лодката на загиналия полицай се е надигнала внезапно и се е преобърнала

Загиналият Стефан Иванов е дългогодишен служител на “Гранична полиция”

03.10.2025 | 21:10 ч.
Загиналият полицейски служител при спасителните дейности след наводнението на "Елените" е Стефан Иванов. Той е дългогодишен служител на ГД “Гранична полиция“, съобщават от МВР.

Той е бил главен боцман на гранично-полицейски кораб “Балчик“, съобщава от bTV.

Стефан Иванов управлявал бордова лодка, с която заедно с още двама свои колеги извършвал обследване на брега в търсене на бедстващи. Внезапно надигнала се вълна преобърнала плавателния съд. Екипажът успял да достигне сушата, където им е оказана своевременна помощ. Въпреки усилията на медиците, 57-годишният полицай починал.

Министерството на вътрешните работи изказва искрени съболезнования на близките и колегите на главен боцман Стефан Иванов.

