Жертвите на потопа вече са три, загинал е служител на Гранична полиция

Трета жертва взе невижданият потоп, ударил ваканционно селище Елените. Загиналият е служител на Гранична полиция, който е участвал в издирване на пострадали, съобщи в Несебър министърът на МВР Даниел Митов, пише “24 часа”.

Първо бе съобщено за починал мъж, когото първата вълна от прииждащата вода заварил в приземно помещение на хотелски комплекс в района на Елените.

“Втората жертва е багерист, който заедно със свой колега се е озовал на средата на втората вълна”, уточни министър Митов.

"Изразяваме съболезнования към близките на починалите. Призивът ни към гражданите е да не отказват евакуация. След малко ще бъдат пуснати съобщение през BG Alert", каза още вътрешният министър.

Митов добави, че се очакват нови валежи през следващото денонощие.

Вътрешният министър пристигна в района след обявяването на бедствено положение, причинено от интензивните валежи, довели също до сериозни щети на инфраструктурата.

Министърът в момента пътува към Елените.