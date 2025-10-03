IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Жертвите на потопа вече са три, загинал е служител на Гранична полиция

Даниел Митов: Призивът ни към гражданите е да не отказват евакуация

03.10.2025 | 18:01 ч. Обновена: 03.10.2025 | 18:10 ч. 15
БГНЕС

БГНЕС

Трета жертва взе невижданият потоп, ударил ваканционно селище Елените. Загиналият е служител на  Гранична полиция, който е участвал в издирване на пострадали, съобщи в Несебър министърът на МВР Даниел Митов, пише “24 часа”.

Първо бе съобщено за починал мъж, когото първата вълна от прииждащата вода заварил в приземно помещение на хотелски комплекс в района на Елените.

“Втората жертва е багерист, който заедно със свой колега се е озовал на средата на втората вълна”, уточни министър Митов.

"Изразяваме съболезнования към близките на починалите. Призивът ни към гражданите е да не отказват евакуация. След малко ще бъдат пуснати съобщение през BG Alert", каза още вътрешният министър.

Митов добави, че се очакват нови валежи през следващото денонощие.

Вътрешният министър пристигна в района след обявяването на бедствено положение, причинено от интензивните валежи, довели също до сериозни щети на инфраструктурата. 

Министърът в момента пътува към Елените.

 

