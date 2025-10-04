Николай Николов: Технически BG-Alert работи перфектно

Ситуацията във ваканционно селище “Елените” се успокоява. За изминалото денонощие са постъпили 340 сигнала, всички от тях са обработени. Към момента няма бедстващи хора.



"Проблем представлява липсата на електрозахранване в 100 населени места – Монтана, Вършец, Берковица, Брезник, Трън и други. Електроразпределителното дружество работи усилено и се надяваме още днес да бъде възстановено захранването“, каза пред bTV главен комисар Николай Николов, съветник на министъра на вътрешните работи.

Николов обясни, че в стратегията за намаляване на риска от бедствия е описано кои са възможните природни бедствия в страната, какъв е рискът от възникването им, както и какви мерки трябва да бъдат предприети.

“Добре пишем документи, но трябва да ги прилагаме“, на мнение е главният комисар.

Николов е на мнение, че тряба да въведем по-строги норми за строителство в сухите дерета. “Там трябва да сме много внимателни, застрояваме места, които не трябва да пипаме“, добави съветника на МВР.

За BG-Alert Николов заяви, че по отношение на техническата част системата винаги е работила перфектно. “По отношение на частта “задействане на системата“ има проблем“, коментира той и добави, че системата не е автоматизирана.

“Всяко ново нещо има проблеми при своето налагане. Ще го направим бавно и последователно. Вчера гражданите бяха предупредени, че има сложна обстановка на Витоша“, посочи Николов.