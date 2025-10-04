IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Джартов: Хората бяха предупредени, но вълната дойде неочаквано за всички

Екипите днес остават в “Елените”, добави главният комисат

04.10.2025 | 09:45 ч. 13
БГНЕС

БГНЕС

Главен комисар Александър Джартов подчерта, че хората във ваканционно селище “Елените” са били предупредени, но вълната е дошла неочаквано за всички.

“На този етап при нас няма информация за хора, които имат нужда от помощ някъде в страната. Най-критично беше в “Елените”. Колегите работеха до късно, за да могат да евакуират всички, за които имаше потенциална опасност. Продължава работата там по разчистване и обезопасяване на селищата”, обясни  директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението”.

Пред Нова тв Джартов добави, че са евакуирани около 100 човека в цялата страна, основно са тези от “Елените”. “Другото място, в което се налагаше евакуация, беше Царево. Предвид високите води, които навлизаха, част от хората имаха притеснения да не бъдат залети. Пре 2023 година имаше тежко наводнение там, така че те бяха евакуирани основно с превантивна цел”, каза той.

По думите му е имало затруднения с евакуацията на някои хора в “Елените”, но работещите на терен са се справили отлично. 

“За изминалото денонощие работихме по над 400 сигнали. 340 от тях бяха свързани с реагиране, вследствие на тежките метеорологични условия. Основно ставаше въпрос за отстраняване на предмети и опасни дървета, които бяха паднали. Всичко останало беше свързано с евакуация, отводняване и обезопасяване на сгради”, коментира главният комисар.

Джартов добави, че екипите на терен днес ще бъдат основно в “Елените”.

“Евакуираните хора бяха настанени в комплекси на място, както и в общински обекти, за да имат добри условия, осигурена е вода и храна. Когато аз отидох, ситуацията беше изключително тежка. Оказа се, че имаме втора вълна след първата, която нанесе тежките поражения. Имаше и изключително интензивен валеж, но след втората вълна нямаше непосредствена опасност. Въпреки това колегите останаха на място”, сподели той.

По думите на Джартов предстои да бъдат оценени материалните щети, но със сигурност са значителни. 

Джартов сподели, че в петък не е имало опасност от срутване на сгради, но днес те отново ще бъдат оценени за всеки случай.

