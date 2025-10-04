IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Костадинов призова властта да поеме отговорност за трагедията в Елените

Той припомни и за наводнението във варна преди 11 години

04.10.2025 | 14:43 ч. 2
БГНЕС

БГНЕС

Лидерът на “Възраждане” Костадин Костадинов призова общинските и държавните власти да поемат отговорност за трагедията във вилното селище “Елените”.

С пост във Фейсбук Костадинов припомни и за друго, по думите му, също толкова голямо наводнение, което преди години взе жертви във Варна.

"Вчера, в района на Елените, при наводнение загинаха трима души. Причината за тази поредна трагедия се вижда на тази снимка. Защо поредна ли? Защото преди 11 години във Варна при наводнението в кв. "Аспарухово" по същата причина загинаха 13 души“, пише Костадинов. Публикацията му е придружена с две сателитни снимки, на които са отбелязани годините 2003 г. и 2024 г., и на които се вижда как е застроен районът. 

По думите му се строи в отточни дерета и суходолини. “Суходолията нямат вода през 99% от времето в годината, но случи ли се някой голям дъжд, те се превръщат в бурни и пълноводни реки. Това стана в "Аспарухово" през 2014 г., това стана и вчера в Елените. Ето защо за жертвите има виновни. И в двата случая това са общинските и държавните власти - във Варна те търпяха незаконните строежи в циганската махала, които бяха навлезли в дерето, а в Елените направо са дали разрешение за строеж на немислимо място”, аргументира се лидерът на "Възраждане".

“Въпросът сега е - кой точно в общинската и държавната администрация ще поеме отговорност за трагедията? Защото, още веднъж повтарям, тя не е плод на друго, а на извършено административно престъпление от държавни или общински служители”, пише Костадинов.

Тагове:

Костадин Костадинов Елените наводнение поемане на отговорност застрояване бедствено положение
