Един човек е загинал при пожар през изминалото денонощие

Един човек е загинал, а двама са пострадали при пожари през изминалото денонощие. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН).
Пожарните екипи са реагирали на 107 сигнала за произшествия.
Потушени са 69 пожара в страната за последното денонощие.
С материални щети са възникнали 26 пожара, от които 13 са били в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 43 пожара.
Извършени са 34 спасителни дейности и помощни операции. От тях три са били при катастрофи, посочвя БТА;Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.