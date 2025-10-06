IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Един човек е загинал при пожар през изминалото денонощие

Други двама са пострадали

06.10.2025 | 09:12 ч. 0
Снимка: архив, БГНЕС

Един човек е загинал, а двама са пострадали при пожари през изминалото денонощие. Това съобщиха на сайта си от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” (ГДПБЗН). 

Пожарните екипи са реагирали на 107 сигнала за произшествия.

Потушени са 69 пожара в страната за последното денонощие. 

С материални щети са възникнали 26 пожара, от които 13 са били в жилищни сгради. Без нанесени материални щети са 43 пожара.

Извършени са 34 спасителни дейности и помощни операции. От тях три са били при катастрофи, посочвя БТА;

Тагове:

Главна дирекция Пожарна безопасност и защита на населението загинал пожари
