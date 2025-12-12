Скарлет Йохансон се паникьосала след първата ѝ среща с Колин Джост

След първата им среща Колин Джост бил убеден, че Скарлет Йохансон просто... не го харесва. Но звездата от "Черната вдовица" ("Black Widow") призна, че не е показала истинските си чувства по време на първата им среща, като обясни, че изобщо не се е чувствала "на място".

"Никой никога не ме беше канил на среща. Бях вечна моногамистка и никога не получавах онова традиционно: "Би ли искала някой ден да вечеряме заедно?", сподели Скарлет в епизода на "Today" от 1 декември.

Затова когато водещият на "Pop Culture Jeopardy!" събрал смелост да я покани, Скарлет дала вид, че абсолютно не му отвръща.

"Той всъщност ме покани на среща. Отидохме в италиански ресторант в Ийст Вилидж. Беше чудесна среща. Вечеряхме. След това той каза: "Ще се видя с приятели, хайде да пием по едно питие." А аз практически никога не бях излизала на срещи, така че просто казах: "Аз трябва да тръгвам. Наистина трябва да тръгвам", разказва Скарлет.

Всъщност 41-годишната актриса, която по-късно се омъжва за Колин през 2020 г., прекратила вечерта след едва около... 90 минути, пише E!News.

"Прибрах се, за да освободя бавачката, а тя ме попита: "Защо си вкъщи?" А аз казах: "Не знам!' Бях толкова притеснена. По-късно той беше като: "Мислех, че това беше краят. Държеше се толкова странно." Паникьосах се. Не знам", разказва тя, признавайки, че е оставила напълно грешно впечатление у бъдещия си съпруг.

От своя страна Колин си спомня, че още първото му впечатление от Скарлет, през 2006 г. зад кулисите на "Saturday Night Live", било, че тя изглежда "красива, умна, мила и плашещо изискана".

"Тя тъкмо беше навършила 20 години, а аз бях на 23 години, но по отношение на статус и зрялост тя беше тук (вдига ръка високо), а аз бях тук (държи ръката си на сантиметри от земята)". Тя твърди, че си спомня как е помислила, че съм "сладък", но аз знам как изглеждах и това не е думата, която бих използвал. "Раздърпан" е най-милото, което бих казал", пише 43-годишният актьор в мемоара си от 2020 г. "A Very Punchable Face".

Въпреки това двамата очевидно са намерили общ ритъм.

Както Колин пише за почти 10-годишната им връзка: "Срещнах човек, когото обичам и с когото се чувствам по-комфортно, отколкото с когото и да било преди това."