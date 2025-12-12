IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Джони Деп започва работа по "Майстора и Маргарита"

Това ще бъде първата англоезична адаптация на романа

12.12.2025 | 11:23 ч. 1
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Джони Деп ще продуцира и най-вероятно ще участва в първата англоезична филмова адаптация на руския литературен класически роман „Майстора и Маргарита“ от Михаил Булгаков, съобщиха световните таблоиди.

Кой ще бъде режисьор на филма все още не е решено. Проектът беше обявен по време на Филмовия фестивал на Червеното море в Саудитска Арабия.

Снимките за „Майстора и Маргарита“ се очаква да започнат в края на 2026 г.

Романът на Булгаков, който е публикуван посмъртно през 60-те години и е смятан за едно от великите произведения на литературата на XX век, никога не е бил адаптиран за големия екран на английски език, въпреки опитите на Роман Полански, Федерико Фелини, Тери Гилиъм и Баз Лурман, наред с други режисьори.

