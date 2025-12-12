Първан Симеонов: Борисов реши да капитулира и да гледа сеира

Кабинетът “Желязков” падна, което означава, че почти е сигурно, че вървим към нови предсрочни избори.

Политологът от агенция "Мяра" Първан Симеонов припомни, че преди дни лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов е обяснявал как ще даде оставка след 1 януари, "но видя, че протестът е голям".

"Направи калкулация, че протест през януари ще бъде много по-силен. Борисов реши да катапултира и да им гледа сеира. Смята, че ако има неразбории около еврото, те ще се пишат на протеста и новата власт", коментира социологът в предаването "България сутрин".

Според Симеонов Делян Пеевски е сбъркал с контрапротестите. "Превърна се в основна мишена и даде възможност на Борисов да се измъкне", посочи той.

Ходовете на Борисов и бъдещето на ГЕРБ

"Борисов си изпълни плана, той вкара България в еврозоната. Борисов знае, че трудно ще стане президент при тези протести, които го занулиха отново. Голямото питане е как ГЕРБ ще е приложима партия въобще. Част от хората в ГЕРБ не искаха тази оставка, част са по-скоро към "Ново начало", каза още социологът.

По думите му Борисов е опитал да избърза с оставката на правителството, за да хване Румен Радев неподготвен, но това едва ли е така. Симеонов добави, че лидерът на ГЕРБ е успял да докаже, че не му диктуват и той кара влака: "Това е възможно най-малко слабият ход".

Според него Борисов е сгрешил, избирайки да бъде с Пеевски и отказвайки санитарния кордон срещу лидера на ДПС-НН, вместо да бъде в една коалиция с ПП-ДБ. Шансът на Борисов и ГЕРБ е да се присъединят към "отечествения фронт" срещу Пеевски, смята Симеонов.

Кой ще обере негативите?

"Нали нямаше да има негативи от еврото? Сега говорят, че като ги няма на власт и цените ще тръгнат да скачат. Това ще бъде преписано на цялата про-еврокоалиция. Борисов малко си прави сметка без кръчмар", посочи Симеонов пред Bulgaria ON AIR.

"Не бяха само Gen Z на площада, но ПП-ДБ изключително добре го изиграха. Те не очакваха толкова много хора, смениха си лозунгите в движение. Протестът е явление. ПП-ДБ успяха да си сдържат емоцията, да останат вежливи към Радев, да допуснат такива като МЕЧ на площадите...", анализира Симеонов.

Политологът добави, че те демонстрират удивително самочувствие и политическа наивност, а най-голямата грешка ще бъде младите хора от протестите да тръгнат да правят партии, защото тогава ще си проличи, че не са подготвени.

Според него има опасност да решат, че искат да поемат управлението на страната. "Това е пълен ренесанс на ПП-ДБ - на Асен Василев, Ивайло Мирчев и Божидар Божанов", коментира Симеонов.

Погледите са вперени в Румен Радев

От всичко това печеливш ще бъде Румен Радев. Главният бенефициент от всичко случващото се в страната е президентът, заяви Симеонов.

"Ако Радев изчака следващи избори, той още по-мощно може да слезе. Още повече напрежение ще се е акумулирало, но май вече е моментът", каза той.

"Аз съм "за" еврото. В България, за съжаление, повечето хора са скептични. Радев се позиционира и е в състояние да каже: "Аз казах ли ви?". ПП-ДБ и Радев не съм сигурен, че ще бъдат заедно, но какво пречи да направят единомислие по съдебна реформа? Костадинов, Василев, ПП-ДБ, Радев - те са на един акъл", коментира социологът от "Мяра".

Гледайте видеото с целия разговор.