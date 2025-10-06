Протест пред Антикорупционната комисия, била бухалка на ПП-ДБ

Тази сутрин представители на младежкото “ДПС-Ново начало” се събраха на протест пред сградата на Антикорупционната комисия. Според тях КПК е “бухалка” на ПП-ДБ.

“Искаме закриване на Антикорупционната комисия, тя е бухалка в ръцете на ПП–ДБ. Театърът, който правят вече няколко месеца, се случва така: те идват и си поръчват техни хора с партиен билет. Използват по най-грозния начин бухалката на Антикорупционната комисия, за да уреждат вътрешнопартийните си сметки. Заедно с техния “бащица“ Радев, с Копринков и Узунов”, добавиха от младежкото ДПС-НН.

Протестиращите добавиха още: “Преди два месеца нашият лидер Делян Пеевски ясно и категорично каза: “Искам закриване на Антикорупционната комисия”. При него има синхрон между думи и дела. И днес сме тук, за да кажем, че потвърждаваме това и очакваме час по-скоро преустановяване на тяхната дейност”, заяви пред Нова тв Радослав Ревански от ДПС-НН.

Пред сградата има и представители от “Продължаваме промяната”. Те ще дадат показания по всички дела, в които се споменават техните имена.

“Очакваме да не се бави повече разследването за четиримата души, защото се използва като причина те да бъдат държани в ареста. А те реално са невинни”, каза Кирил Петков на влизане в сградата.