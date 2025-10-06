IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 90

Доброволци и аварийни екипи в Созопол са в готовност заради новите валежи

При необходимост канавките и деретата допълнително ще се почистят

06.10.2025 | 16:22 ч. 3
БГНЕС

БГНЕС

Доброволци и аварийни екипи в Созопол са в готовност във връзка с очакваните значителни валежи днес и утре , съобщиха от пресцентъра на Община Созопол.

Групата за аварийни ремонти към Общината ще извършва поредно обследване на всички населени места в района. При установена необходимост, възникнала през последното денонощие, ще бъде осъществено допълнително почистване на канавки и дерета.

Свързани статии

Кметовете на населените места в района са информирани за необходимите превантивни мерки за защита на населението при очакваните интензивни валежи.

Доброволното формирование към Общината също ще бъде на разположение денонощно, уточняват от администрацията. / БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Созопол поройни дъждове аварийни екипи доброволци почистване на дерета
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem