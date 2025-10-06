Доброволци и аварийни екипи в Созопол са в готовност заради новите валежи

Доброволци и аварийни екипи в Созопол са в готовност във връзка с очакваните значителни валежи днес и утре , съобщиха от пресцентъра на Община Созопол.

Групата за аварийни ремонти към Общината ще извършва поредно обследване на всички населени места в района. При установена необходимост, възникнала през последното денонощие, ще бъде осъществено допълнително почистване на канавки и дерета.

Кметовете на населените места в района са информирани за необходимите превантивни мерки за защита на населението при очакваните интензивни валежи.

Доброволното формирование към Общината също ще бъде на разположение денонощно, уточняват от администрацията. / БТА