Активираха системата BG-ALERT в Добрич заради очакваните валежи

Областният управител на Добрич Живко Желязков активира системата за ранно предупреждение BG-ALERT заради очакване за големи количества валежи на територията на областта. Това се съобщава на сайта на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване.

В съобщението, получено и на мобилните телефони точно в 17:00 часа, се предупреждават гражданите, че се очакват големи количества валежи на територията на цялата област Добрич в днешния ден. Областният управител апелира всички да бъдат внимателни около водните обекти и да следват указанията на властите и аварийната служба.

Мярката се предприема превантивно заради очакваните през следващото денонощие обилни валежи и с цел гарантиране безопасността на всички в района.

Екипи на Община Добрич са извършили повторна проверка на деретата и дъждоприемните шахти във връзка с прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) за нови интензивни валежи, съобщават от общинската администрация.

През уикенда, при благоприятното време, екипи на почистваща фирма са били на терен и са премахнали наноси и инертни материали, натрупани по основните пътни артерии след обилните дъждове. Почистени и измити са централната градска част, булевард „Добруджа“, улиците „Каменица“ и „Емона“ в близост до дерето, паркингът на Автогара - Добрич, кв. „Иглика“, районът на Диагностично-консултативен център (ДКЦ) II, бул. „Русия“ – в участъците, където обстоятелствата са позволили.

Днес в района на една от най-критичните точки – кв. „Дунавите“, натрупалата се вода е била отводнена, а улицата измита и дезинфекцирана, съобщават от община Добрич.

Според информация на НИМХ за област Добрич от утре е обявен червен код за валежи – очакват се интензивни дъждове, гръмотевици и силен северен вятър.

На 3 октомври в Добрич падна количество дъжд от 56 л/кв. м.