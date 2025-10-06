Образованието и бизнесът определят пазара на труда

Образованието и работодателите са двамата родители на онова, което ще се роди на изхода на образователната система. Те трябва да работят в синхрон, за да има добри резултати, коментира ректорът на Икономическия университет във Варна проф. Евгени Станимиров в специалния мулти-платформен проект на Bulgaria ON AIR "Бъдещето: Пазарът на труда и еврото".

Зам.-ректорът по международната дейност на Техническия университет в София проф. инж. Лидия Гълъбова каза, че университетът има дългогодишни традиции по отношение на сътрудничество с индустрията. Според нея през последните няколко години има засилване на интереса от самия бизнес към образователните програми, които предлага Техническия университет в София.

Пазарът е станал много динамичен с навлизането на изкуствения интелект, смятат и двамата гости в проекта и допълват, че трябва да се търсят адекватни решения.

Липсват ли инженери?

"Колегите от индустрията масово се оплакват от недостиг на инженери. Българската образователна система е една от добрите в Европейския съюз (ЕС). Много от нашите студенти, които завършват, намират реализация извън България", каза проф. Гълъбова.

По думите на проф. Станимиров България се намира на последно място по иновационна активност в Европа. Той подчерта, че бюджетът трябва да се грижи за благосъстоянието на хората в държавата.