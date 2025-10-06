Румен Радев от АИКБ: У нас има най-интензивен ръст в увеличаване на заплатите

Остават малко повече от два месеца, когато България ще стане пълноправен член на еврозоната. Очакванията са българският бизнес да пести над 1 млрд. лв. годишно след отпадането на разходите за превалутиране, но в същото време е изправен пред проблема с острия недостиг на кадри в редица професии.

"Очакванията на бизнеса в България са изключително позитивни. Практически имаме участие в този паричен съюз през валутния борд и обвързаността в миналото на българския лев с германската марка и към еврото. Без обаче да имаме съществените ползи, които един такъв паричен съюз дава. Най-сетне ще завършим тази пълноценна интеграция на България в европейското семейство", каза председателят УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Румен Радев в специалния мулти-платформен проект на Bulgaria ON AIR "Бъдещето: Пазарът на труда и еврото".

По думите на Радев е важно да си част от огромния пазар, в който основна валута е нашата парична единица - еврото.

"Доходите ни зависят от икономическата активност, от производителността, от продуктивността на икономиката. България има висок дял на индустрия в брутния вътрешен продукт. Делът на услуги също не е нисък. Очакваме през по-добрия инвестиционен климат това да провокира инвестиции и работни места в сектори с по-висока добавена стойност. Ще има преструктуриране на икономиката", обясни председателят на УС на АИКБ и уточни, че служителите трябва да са висококвалифицирани.

Той коментира и горещата тема с бюджета на България. Радев отбеляза, че критиките към приходната част в бюджета са в посока, че се преекспонират някакви очаквания и не се реализират.

"В разходната част критиките пък са свързани с неаргументираните увеличения на разходите за труд", на мнение е Радев.

Той подчерта, че дефицитът ни е почти 2 процента от БВП, както и че ни очакват тежки месеци в завършването на бюджетната година.

Проблемът с кадрите

България има най-интензивен ръст в увеличаване на възнагражденията, подчерта председателят УС на Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Радев определи липсата на кадри като основен проблем, като част от проблема се корени в неблагоприятната демография.

"В момента имаме около 2,2 млн. работещи служители в страната. Квалификацията е ключова. Поставили сме приоритет образование", завърши той.

Вижте целия разговор във видеото