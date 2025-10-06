Сигурността ни: Европа трябва да е готова за деня, в който САЩ ще каже "Сбогом"

Привързаността на Доналд Тръмп към златото е добре известна. Не е изненадващо тогава, че неговият водещ проект за оръжия се нарича „Златен купол“. Системата, предназначена да прехваща ракети, насочени към Съединените щати, е централният елемент на новата доктрина „Америка на първо място“, подготвяна в Пентагона. Тя ще даде приоритет на защитата на западното полукълбо пред глобалните ангажименти. Базиран на мрежа от предупредителни спътници и орбитални бойни станции, пълни с високоенергийни лазери и ракети-прехващачи, „ Златен купол“ ще изисква десетилетия работа и трилиони долара, за да стане реалност, пише The Times.

Мечтата за неуязвимост от ядрена атака не е нова в Белия дом. Роналд Рейгън предложи космически щит, наречен „Междузвездни войни“, през 80-те години на миналия век, но технологията, необходима за прихващане на ракети в полет, беше незряла. Четиридесет години по-късно подобна система става осъществима, макар и на огромна, вероятно съкрушителна цена. Това би трябвало да алармира не само в Пекин, Москва и Пхенян, чиито ядрени арсенали биха могли да бъдат остарели. Европейските членове на НАТО също трябва да обмислят как да оцелеят в свят, в който Америка се е оттеглила зад своите укрепления.

Засега гаранцията за сигурност на САЩ за Европа е в сила. На тазгодишната среща на върха на НАТО в Хага членовете обещаха да увеличат военните разходи до 3,5% от БВП до 2035 г. Като се има предвид, че Русия вече заплашва източния фланг на алианса с нахлувания на дронове и самолети, този краен срок е абсурдно далечен. Но ангажиментът засега успокои президента Тръмп, чиято заплаха да оттегли американската защита от държави, считани за „нахалници“, изпрати ударни вълни в 75-годишния алианс.

Влиятелни фигури в европейския НАТО, които са говорили с медията, предполагат, че заплахата от мащабно оттегляне на САЩ засега е отшумяла. Въпреки това, „Златният купол“ заплашва да източи хазната на новосформираното военно министерство на САЩ. Това, както и необходимостта от противодействие на Китай в Индо-Тихоокеанския регион, неизбежно ще отклонят американските легиони от Европа.

Плащането за „Златния купол“ и концентрирането на ресурси върху заплахи в полукълбото, като наркокартелите, ще доведе до съкращения в области като логистиката, което позволява на САЩ да разполагат конвенционални сили в големи количества по целия свят. Американските подкрепления, на които Европа би разчитала във война, биха могли да пристигнат твърде бавно.

Европа трябва да търси стратегическа автономия

Признаването на този факт не е антиамериканско. Прекомерната зависимост на Европа от САЩ е реликва от Втората световна война, историческа аномалия. С общ БВП над 12 пъти по-голям от този на Русия, ЕС плюс Обединеното кралство могат да се грижат сами за себе си. Тази икономическа тежест обаче не успява да се превърне в цялостна военна сила. Културата на зависимост на Европа я прави зависима от САЩ за ключови фактори като космическо наблюдение, противоракетна отбрана и стратегически въздушен транспорт. Комбинираните британски и френски ядрени възпиращи сили, базирани на подводници, са твърде малки и има недостиг на субстратегически ядрени оръжия, които да противодействат на огромния арсенал на Русия.

Следователно е изключително важно Европа да започне да разработва архитектура на сигурност, която да предпазва от оттегляне на САЩ. Това означава устойчиво увеличаване на разходите, обединяване на ресурси и прекратяване на разточителното дублиране на видове оборудване. Но най-вече това ще изисква психологическа промяна. Приспивани от 75 години евтина отбрана, европейците трябва да приемат, че един ден 7-ми кавалерийски полк може да не е там, да се притече на помощ.