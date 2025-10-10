IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Радостин Василев: ИТН никога повече да не внасят законопроекта за промени в НК

Мотивите на закона за навлизане в личното пространство са фалшиви, добави той

10.10.2025 | 13:15 ч. 1
БГНЕС

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев призова колегите си от ИТН да не внасят “никога повече” законопроекта за промени в Наказателния кодекс, с които се криминализира разпространението на информация за личния живот.

“Сега разбирам, че ИТН щели да го оттеглят, защото Борисов не бил съгласен, а не дадоха и кворум на заседанието днес“, каза Василев и добави, че те са изградили шоуто и партията си “на база на гавра с личното достойнство“.

“Днес виждаме разклащане в желанието и подкрепата от страна на коалиционните партньори”, на мнение е Василев.

“Този закон нанася щети на коалицията, добави той. По думите му правителството няма да падне заради “Лукойл“ или заради това, че са изтеглили 20 милиарда заеми, но може да падне заради този закон”, каза още лидерът на МЕЧ.

Василев определи мотивите на законопроекта да се навлиза в личното пространство като “фалшиви“.
Депутатът коментира още, че подкрепят подписката на “Продължаваме промяната – Демократична България“ с искане за оставката на председателя на Комисията за противодействие на корупцията Антон Славчев. 

 

Радостин Василев МЕЧ Наказателен кодекс законодателни промени лични данни Има такъв народ
