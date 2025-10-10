Атанасов за ИТН: Чалгата влезе в парламента, сега е и в правото

“Вчера на заседание на правна комисия е приет един текст за промени в Наказателния кодекс (НК). Този текст ви касае вас и вашата работа директно”, обърна се към насъбралите се журналисти лидерът на ДСБ Атанас Атанасов.

Вчера на първо четене в парламентарната комисия по правни въпроси на първо четене бяха приети промени в НК, с които се предвижда криминализиране на разпространението на информация за личния живот на човек без негово съгласие.

“След като чалгата влезе в политиката, влезе в парламента, сега ще влезе и в наказателното право“, каза депутатът от ПП-ДБ и подчерта, че наказанието е от 1 до 6 години.

Минути преди изказването на Атанасов, в национален ефир Деница Сачева от ГЕРБ-СДС заяви, че законопроектът на ИТН няма да види бял свят в настоящия му вид и ще бъде преработен.

Лидерът на ДСБ отбеляза, че съгласно НК тежко наказание е това, за което се предвиждат над 5 години лишаване от свобода.

“Тук предвиждат от 1 до 6 години за разпространяване на информация за личния живот на хората. Въвежда се и възможност за прилагане на специални разузнавателни средства по отношение на журналисти и на блогъри“, добави той и попита какво значи “личният живот на хората“.

Атанасов е категоричен, че това противоречи на Конституцията, както и на много международни актове. “Това е пълен абсурд. Аз затова си позволих да кажа – това е чалга в наказателното право“, каза той и подчерта, че трябва да бъдат направени всички усилия това да бъде съборено в пленарна зала.

На въпроса това опит за налагане на диктатура ли е, Атанасов отговори, че това е опит за репресия по отношение на свободните хора, на свободното слово, на разпространение и изразяване.

Колегата на Атанасов от ПП-ДБ акад. Николай Денков заяви, че ако този закон бъде приет, предлага ИТН “да си дойдат с раираните фланелки, защото тяхното място ще бъде в затвора”.

"Този закон предполага, че всеки, който каже истина, може да влезе в затвора до шест години. И за журналисти, и за обикновен гражданин. Ако има конфликт на интереси някъде и в комисията участва кума, кумата, снахата и т.н., ако някой разпространи тази истина, означава, че той може да влезе в затвора. В образованието - ако на някой депутат сина влезе в престижна гимназия след изпитна в седми клас, само че без да си изкара оценката, и тази информация излезе наяве, който каже истината, може да влезе в затвора до шест години. За това говорим. Никъде не пише за клевета!", каза още бившият премиер.