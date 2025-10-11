Във вторник решават къде ще се проведе европейското първенство по волейбол

"Във вторник в 10 ч. ще се решава къде ще е домакинството на европейското първенство по волейбол", това каза в предаването "Денят започва с Георги Любенов" президентът на българската федерация по волейбол Любо Ганев.
Той поясни, че федерацията е заявила Варна преди една година, но разликата в големината на залите е голяма.
"7500 човека е разликата. Това са над 52 хиляди българи повече, които ще имат възможност да присъстват. Предложението не дойде от нас, а от европейската федерация. Те казаха, че след този фурор трябва да играем в най-голямата зала. Ние няма как да разделяме градовете", обясни Ганев.
На 6 октомври Любо Ганев отпразнува 60-годишния си юбилей.
"Получих най-хубавия си подарък за рождения ми ден. Повече от 5 години и половина работим целенасочено, решихме, че ще инвестираме в подрастващите и напълно логично беше да се постараем да намерим един добър треньор", каза той.
"Спортът винаги ни радва. Просто трябва да правим това, което трябва да се прави и да не се предаваме", коментира още Ганев.
По думите му успехът на националите е показал, че всички заедно, обединени в една цел, можем.
"Във всяко едно населено място имаше изкарани телевизионни стени навън. Тогава казах на момчетата, че още не осъзнават какво сме направили", каза той.
"Много е радостно, че имаме отбор и този отбор знае, че може да побеждава и иска да побеждава. Момчетата са много наясно кои са и какво могат да правят. Аз няма как да отрека, че държавата прави много за спорта, специално за волейбола", каза още президентът на българската федерация по волейбол.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.