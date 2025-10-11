Във вторник решават къде ще се проведе европейското първенство по волейбол

"Във вторник в 10 ч. ще се решава къде ще е домакинството на европейското първенство по волейбол", това каза в предаването "Денят започва с Георги Любенов" президентът на българската федерация по волейбол Любо Ганев.

Той поясни, че федерацията е заявила Варна преди една година, но разликата в големината на залите е голяма.

"7500 човека е разликата. Това са над 52 хиляди българи повече, които ще имат възможност да присъстват. Предложението не дойде от нас, а от европейската федерация. Те казаха, че след този фурор трябва да играем в най-голямата зала. Ние няма как да разделяме градовете", обясни Ганев.

На 6 октомври Любо Ганев отпразнува 60-годишния си юбилей.

"Получих най-хубавия си подарък за рождения ми ден. Повече от 5 години и половина работим целенасочено, решихме, че ще инвестираме в подрастващите и напълно логично беше да се постараем да намерим един добър треньор", каза той.

"Спортът винаги ни радва. Просто трябва да правим това, което трябва да се прави и да не се предаваме", коментира още Ганев.

По думите му успехът на националите е показал, че всички заедно, обединени в една цел, можем.

"Във всяко едно населено място имаше изкарани телевизионни стени навън. Тогава казах на момчетата, че още не осъзнават какво сме направили", каза той.

"Много е радостно, че имаме отбор и този отбор знае, че може да побеждава и иска да побеждава. Момчетата са много наясно кои са и какво могат да правят. Аз няма как да отрека, че държавата прави много за спорта, специално за волейбола", каза още президентът на българската федерация по волейбол.