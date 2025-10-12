Директен Плутон във Водолей на 13 октомври - късмет за 3 зодии

През седмицата от 13 до 19 октомври 2025 г. късметът ще се усмихне на три зодиакални знака. Седмицата започва с интересни планетарни събития. Венера преминава в знака на зодия Везни, Плутон става директен във Водолей, след като няколко месеца беше ретрограден. Също така, последната четвърт на Луната изгрява в знака Рак. Въпреки че всичко това се случва в един ден, ефектите и възможностите ще продължат и през 2026 г.

Тези планетарни промени представляват възможност за разширяване, тъй като сме призовани да преоткрием какво означава да се влюбите в живота си, вместо просто да преминавате през движенията на живота.

Енергията на Луната в Рак ви позволява да прегърнете интуицията си и да се възползвате от възможностите, за да почувствате по-силна емоционална връзка с живота си и света около вас. Колкото по-свързани се чувствате, от толкова по-голям късмет ще можете да се възползвате. Преминаването на Венера във Везни, един от управляващите ѝ знаци, засилва тази енергия.

Това е красив, дълготраен транзит, който носи изобилие, дълбоки душевни връзки и способността да прегръщате нови преживявания. Венера във Везни е свързана с живот, който изпълва сърцето ви с благодарност, особено по отношение на това с кого се обграждате.

Плутон става директен във Водолей от 13 октомври до 6 май 2026 година.

Навлизаме в портал на трансформация и растеж. Плутон ни насърчава да поставяме под въпрос предишните си вярвания и планове. Това е ерата на разрушаването на системните илюзии, но това е „маратон“, а не „спринт“.

