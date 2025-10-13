Пеевски за изборите в Пазарджик: Хората вярват в новото начало

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски благодари на хората в Пазарджик и заяви, че с вота си са доказали, че вярват в новото начало и знаят, "че моята лична кауза са хората и тяхното благополучие".

"С този вот нашият ангажимент за Пазарджик е още по-голям и ние ще работим, така че да се развива и да бъде по-привлекателен за своите граждани. А, както всички знаят, аз държа на думата си и държа на хората, посочи Пеевски.

Той поздравява за изборния резултат кандидатите за общински съветници, предизборния щаб и всички активисти на ДПС. Според председателя на партията за ДПС няма важни и по-малко важни избори. "Всеки избор е важен заради това, че от всеки избор зависи бъдещето", смята Пеевски.

"Доказахме и още нещо, че когато правим политика за хората, когато те знаят, че могат да разчитат на нас, хората вярват в новото начало. Те знаят, че напрежението, ескалацията и конфликтите не са смисълът на политиката и не се поддадоха на провокациите. И още нещо - политика не се прави нито в социалните мрежи, нито само в изборния ден - политиката за хората се прави всеки ден, за всички хора. Без разделение на хора втора класа и хора “по-така”, без омраза, а с обединение в името на хората. Което е нашата неизменна мисия", се казва още в съобщението на Пеевски.

Той поздравява с достойното представяне и новоизбраните кметове от ДПС: Вилдан Байрям Мехмед, избрана за кмет на кметство Боян Ботево, община Минерални бани, област Хасково, и Илия Каменов Илиев, избран за кмет на кметство Струпец, община Роман, област Враца.

"Най-хубавото предстои“, завършва председателят на ДПС.