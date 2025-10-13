IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 49

Пеевски за изборите в Пазарджик: Хората вярват в новото начало

Политиката за хората се прави всеки ден, за всички хора, добави той

13.10.2025 | 11:54 ч. 70
БГНЕС

БГНЕС

Лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски благодари на хората в Пазарджик и заяви, че с вота си са доказали, че вярват в новото начало и знаят, "че моята лична кауза са хората и тяхното благополучие".

"С този вот нашият ангажимент за Пазарджик е още по-голям и ние ще работим, така че да се развива и да бъде по-привлекателен за своите граждани. А, както всички знаят, аз държа на думата си и държа на хората, посочи Пеевски.

Той поздравява за изборния резултат кандидатите за общински съветници, предизборния щаб и всички активисти на ДПС.  Според председателя на партията за ДПС няма важни и по-малко важни избори. "Всеки избор е важен заради това, че от всеки избор зависи бъдещето", смята Пеевски. 

Свързани статии

"Доказахме и още нещо, че когато правим политика за хората, когато те знаят, че могат да разчитат на нас, хората вярват в новото начало. Те знаят, че напрежението, ескалацията и конфликтите не са смисълът на политиката и не се поддадоха на провокациите. И още нещо - политика не се прави нито в социалните мрежи, нито само в изборния ден - политиката за хората се прави всеки ден, за всички хора. Без разделение на хора втора класа и хора “по-така”, без омраза, а с обединение в името на хората. Което е нашата неизменна мисия", се казва още в съобщението на Пеевски.

Той поздравява с достойното представяне и новоизбраните кметове от ДПС: Вилдан Байрям Мехмед, избрана за кмет на кметство Боян Ботево, община Минерални бани, област Хасково, и Илия Каменов Илиев, избран за кмет на кметство Струпец, община Роман, област Враца. 

"Най-хубавото предстои“, завършва председателят на ДПС.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

ДПС-НН Делян Пеевски общински съветници Пазарджик местни избори
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem