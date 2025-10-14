От Берлин до Видин: Историята на едно завръщане

Видин. София. Берлин. И отново Видин. Историята на Полина Иванова е доказателство, че понякога пътят към дома минава през хиляди километри, за да те върне отново на същото място, от което си тръгнал, но променяйки изцяло светоусещането ти. Защото всъщност домът е мястото, където сърцето ти винаги ще те връща.

Още като ученичка в гимназията с изучаване на чужди езици „Йордан Радичков“ във Видин, Полина мечтае за повече. Следва история в Софийския университет, но скоро разбира, че истинското ѝ призвание е другаде. И така, преди 7 години, животът я отвежда почти на 1700 км - в Берлин.

Уроците на немската школа

В Берлин Полина се сблъсква с предизвикателства – нов език, нова култура, нови навици. Там, заедно със своя партньор, отглежда двете си деца. Започва като касиерка в Kaufland, с плах немски и огромно желание. Постепенно печели доверие и самоувереност: „Всеки път, когато се справях добре, ръководителят ми казваше: Super, Polina! Това на пръв поглед дребно поощрение, всъщност ми даваше криле“, споделя тя.

Въпреки успехите, сърцето ѝ винаги знае, че тя е в Германия временно. „Никога не възприех Германия като дългосрочен път, знаех, че ще се върна у дома“, разказва тя.

Съдбоносното решение

Една августовска вечер Полина пита съпруга си:

- Кога ще се приберем?

- След две седмици – отговаря той

- Не, завинаги в България? – настоява Полина

- Когато кажеш!

И така се променя целият им живот.

Пътят към Kaufland България

Съдбата предоставя шанс – на събитие на Bulgaria Wants You в Берлин Полина се среща с представители на Kaufland България. Два дни по-късно провежда телефонно интервю, а месец след това вече подписва договор като управител на филиала във Видин.

"Kaufland ми постла пътека обратно към дома. Даде ми шанс да се развивам и да бъда уверена, че решението ни е правилно".

Новата роля

Днес Полина ръководи екип от около 80 души и е убедена, че именно хората са най-голямата сила на Kaufland: „Най-много харесвам това, че всеки ден е различен. Но най-ценното е да виждам как екипът ми расте, как се сплотява и как заедно постигаме резултати.“ Щастлива е, че екипът във Видин я приема с доверие: „Колегите са винаги мотивирани и готови за работа. Аз съм до тях, подкрепям ги и изграждам атмосфера на взаимно уважение.“

Kaufland ѝ дава не само възможност за кариерно развитие, но и сигурност. Сред придобивките, които цени най-много, посочва допълнителното здравно осигуряване и ваучерите за храна, които са практични и важни за семейството. „Отношението е професионално - получавам подкрепа, обучение и ясни насоки. Това ми позволи да развия лидерските си умения и да докажа на себе си, че мога да се справя дори и в трудни ситуации.“

Година на развитие и успехи

Пътят в кариерното израстване на Полина у дома е доста динамичен. През изминалата година тя преминава през интензивно обучение, запознава се с всички ключови процеси в хипермаркета, учи се да организира и мотивира хората, да поема отговорност в сложни ситуации. „Това беше най-динамичната година в живота ми, изпълнена с нови знания, с много практика и с доказателства пред самата себе си, че мога да се справя.“

„Още когато кандидатствах, никой не ме попита дали искам по-лека роля. Предложиха ми да се обучавам за управител. И аз без колебание отвърнах - да, искам. Това беше шансът, който чаках.“ – казва с усмивка тя.

Защо България?

Често я питат защо се е върнала. На този въпрос Полина отговаря ясно и точно: „А ти защо всяка вечер се прибираш вкъщи? Защото там е твоето място. И за мен също е така.“ Тя е категорична и не съжалява нито за миг за решението си.

Признава, че именно в чужбина е преоткрила истинската стойност на България. Там е осъзнала колко е важно да говориш на своя език, да бъдеш разбран без усилие, да разчиташ на общност, в която принадлежиш по рождение. „Често ние, българите, подценяваме страната си. Но когато си далеч, виждаш ясно красотата и стойността на това, което имаме.“

Такова е и посланието на Полина към всички млади професионалисти, които днес започват своя кариерен път в България: „Бъдете търпеливи, учете се, задавайте въпроси и не се страхувайте от предизвикателства. В началото може да изглежда трудно, но с постоянство и желание се постига много.

Историята на Полина е доказателство, че завръщането у дома може да бъде ново начало. Тя е убедена, че Kaufland е място, в което човек може истински да расте, стига да е отдаден и готов да даде най-доброто от себе си. „А когато го направиш, компанията го вижда и го цени.