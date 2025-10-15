"Величие" съзря план: Пеевски нагнетява напрежение, а Бойко се явява като спасител

“В момента се подготвя Делян Пеевски да нагнети напрежение, а Бойко Борисов да се яви като спасител на нацията и да се върне на бял кон като министър-председател”, заяви в кулоарите на парламента Красимира Катинчарова от “Величие“.

Днес пленарно заседание нямаше заради липса на кворум.

“Наивно е да се смята, че Бойко Борисов е жертва в тази ситуация, коментира Катинчарова. Убедени сме, че играят заедно, добави Катинчарова.

Депутатът от “Величие” добави, че смяната на Киселова е част от този сценарий, за да се покаже, че Борисов владее ситуацията в страната пред външнополитическите си партньори. “Вчера Борисов я упрекна, че ходи по всякакви събития да се снима и нейната оставка ще се случи бързо,” смята Катинчарова.

Според народния представител държавата отива към избори. Управляващите са длъжни да чуват народа си, добави тя.

Катинчарова подчерта, че ГЕРБ, "ДПС - Ново начало", "Демократична България", "БСП-Обединена левица", "Възраждане" и "Има такъв народ" са обединени в "партията Мафия“, като посочи, те са се договорили и са изиграли политически театър.

“Мафия“ спечели изборите в Пазарджик и градът беше купен от Делян Пеевски в комбина с останалите партии, които сега ще си поделят общинския съвет там, каза народният представител. Изборите в Пазарджик показаха, че Пеевски си го купи и сега поиска държавата, смята депутатът.

“Не забравяйте, че мандатът на президента Румен Радев приключва през ноември и той е предизвикан да реагира”, каза още Катинчарова и добави, че политическият пъзел се нарежда преди българските граждани да научат.